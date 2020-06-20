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Архив - Наука и технологии

Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба"

20.06.2020 16:00
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Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба"

Киевляне вчера имели возможность наблюдать огромное облако в форме "гриба" от ядерного взрыва. Данное природное явление является редким и не представляет опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Зато можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня"", - говорится в сообщении.
По словам спасателей, "наковальня" встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.
Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине, добавили в ГСЧС.



Теги: Киев, атомный взрыв, облако, гриб
 
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