В Японии разработали простую альтернативу ПЦР-тесту на COVID-19

22.06.2020 12:00

Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на коронавирус, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.

Тест основан на пробе слюны и позволяет выявлять инфекцию примерно за 25 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Утверждается, что по точности он не уступает широко распространенным ПЦР-тестам.

Shionogi в первую очередь хочет предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.