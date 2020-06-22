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В Японии разработали простую альтернативу ПЦР-тесту на COVID-19
Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на коронавирус, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.
Тест основан на пробе слюны и позволяет выявлять инфекцию примерно за 25 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Утверждается, что по точности он не уступает широко распространенным ПЦР-тестам.
Shionogi в первую очередь хочет предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.
Теги: Япония, тест, COVID-19
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