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Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-19
25.06.2020 16:00
Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом на брифинге 25 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
"Состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами относительно обновления стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос относительно внесения (в протокол лечения COVID-19 - ред.) дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран, например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон", - сказал Степанов.
Теги: лекарство, Минздрав, COVID-19
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