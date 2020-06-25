Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-19

25.06.2020 16:00

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом на брифинге 25 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами относительно обновления стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос относительно внесения (в протокол лечения COVID-19 - ред.) дополнительных лекарственных средств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран, например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон", - сказал Степанов.