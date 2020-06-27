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Архив - Наука и технологии

Microsoft отказывается от розничных магазинов

27.06.2020 15:00
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Microsoft отказывается от розничных магазинов

Американский технологический гигант Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле планирует закрыть все офлайн-магазины, сообщила пресс-служба корпорации, передает Корреспондент.net.
"Наши продажи выросли в онлайне... Наша талантливая команда была успешной при обслуживании клиентов вне физических магазинов", - рассказал вице-президент Microsoft Дэвид Портер.
Microsoft собирается вкладывать средства в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows. Компания также будет оказывать услуги в отделах розничной торговли корпоративных центров Microsoft.



Теги: торговля, магазин, Microsoft, онлайн
 
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