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Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-19
30.06.2020 09:00
Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса. Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня.
По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.
Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.
Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.
Теги: Китай, вакцина, военнослужащий, COVID-19
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