В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом

08.07.2020 15:00

Бельгийские специалисты напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом, сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net.

Постройка является крупнейшим в мире двухэтажным домом, созданным по такой технологии. На его создание ушло 15 дней с 8-часовой сменой, а площадь составляет 90 квадратных метров.

Все стены дома созданы из бетона и возводились они автоматически с помощью техники.

Аналогичный дом, построенный по стандартной технологии, стоит около 100 тысяч евро. Напечатанный на 3D-принтере обходится вдвое дешевле.