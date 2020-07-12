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В аэропортах Киева и Львова будут делать ПЦР-тесты на коронавирус
В аэропортах Киева и Львова планируют в ускоренном режиме установить лаборатории для ПЦР-тестирования. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на совещании в Офисе президента, сообщает Корреспондент.net.
Чиновник сообщил, что рассматривается возможность привязать выдачу результатов тестов к приложению Дий дома.
"Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дий дома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - отметил пресс-центр ОП.
Таким образом, прибывшие из других стран пассажиры смогут на месте сделать ПЦР-тест и в случае отрицательного результата избежать или сократить самоизоляцию.
Теги: Киев, аэропорт, Львов, тестирование, COVID-19
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