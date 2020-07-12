В аэропортах Киева и Львова будут делать ПЦР-тесты на коронавирус

12.07.2020 10:00

В аэропортах Киева и Львова планируют в ускоренном режиме установить лаборатории для ПЦР-тестирования. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на совещании в Офисе президента, сообщает Корреспондент.net.

Чиновник сообщил, что рассматривается возможность привязать выдачу результатов тестов к приложению Дий дома.

"Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дий дома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - отметил пресс-центр ОП.

Таким образом, прибывшие из других стран пассажиры смогут на месте сделать ПЦР-тест и в случае отрицательного результата избежать или сократить самоизоляцию.