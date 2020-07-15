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Nissan представил первый электрокроссовер
15.07.2020 13:00
Японский автопроизводитель Nissan официально представил электрический внедорожник Ariya, сообщает Укринформ.
Отмечается, что автомобиль может проехать без подзарядки до 482 километров благодаря базовой модели батареи мощностью 63 кВт. 30 минутная подзарядка позволяет добавить к пробегу 281 километр.
Длина нового внедорожника от Nissan на 10 см меньше длины электрокара Tesla Model Y Илона Маска.
Стоимость базовой модели автомобиля составляет 40 тыс. долларов, а первые продажи электрокара запланированы на середину 2021 г. в Японии. Позже продажи продолжатся в США.
Компания планирует до конца 2023 г. выйти на уровень производства электрокаров более 1 млн ежегодно.
Теги: Nissan, электромобиль, кроссовер, презентация
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