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В России заявили о готовности вакцины от коронавируса
21.07.2020 11:00
Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщает Meduza.
«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.
Когда вакцину запустят в производство, пока неизвестно.
Теги: Россия, вакцина, COVID-19
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