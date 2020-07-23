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Архив - Наука и технологии

Китай отправил на Марс свой первый зонд

23.07.2020 15:30
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Китай отправил на Марс свой первый зонд

Первый китайский автоматический зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") запустили с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, сообщает BIN.
Станция "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Как ожидается, космическая миссия совершит посадку на поверхности Марса в начале февраля 2021 года. Исследование красной планеты будет продолжаться около 90 дней.
Глава НАСА Джеймс Брайденстайн приветствовал успешный старт тяжелой китайской ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5"), которая должна вывести станцию на орбиту. "После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса", - говорится в его заявлении.
Аппарат назван в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э.



Теги: Китай, Марс, запуск, ракета
 
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