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В Индии начали тестировать на людях вакцину от COVID-19
27.07.2020 10:00
Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает Укринформ.
Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.
AIIMS вошел в список 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний Covaxin.
Вакцина-кандидат, Covaxin, входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.
По состоянию на субботу, 26 июля, в Индии общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 миллиона. Вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны.
Теги: Индия, вакцина, COVID-19
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