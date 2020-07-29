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Ученые нашли эффективный способ избавиться от облысения
Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили микроРНК, которые способствуют регенерации волосяных фолликулов, сообщает Корреспондент.net.
“Предыдущие исследования показали, что волосяные фолликулы не исчезают в местах облысения и потери волос, а просто сжимаются. Мы предположили, что если активировать клетки дермальных сосочков, которые регулируют цикл роста фолликулов, то можно справиться с проблемой”, - объяснил автор исследования Ке Чен.
Чтобы понять, возможно ли вернуть жизнь волосяным фолликулам, ученые провели эксперимент на мышах.
Так, они обработали участки тела грызунов 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков и сравнили результаты с препаратом миноксидил, который используется для профилактики облысения.
Наблюдения показали, обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова за 15 дней.
“3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты, по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте”, - рассказал Ке Чен.
Ученые выяснили, что главную роль в регенерации волос играла молекула miR-218-5p, а ее увеличение способствовало росту волосяного фолликула.
Теги: лечение, облысение, методика
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