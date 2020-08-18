В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-19

18.08.2020 14:00

Первый патент на вакцину COVID-19 в Китае был выдан Государственным управлением по делам интеллектуальной собственности КНР, сообщает Синьхуа.

Заявка на патент была совместно подана исследовательской группой Академии военных наук и китайской высокотехнологичной биофармацевтической компанией CanSino Biologics Inc., говорится в сообщении газеты "Жэньминь жибао" /People's Daily/.

Команда под руководством Чэнь Вэй, исследователя из Института военной медицины вышеупомянутой академии, разработала рекомбинантную вакцину против COVID-19 с модифицированным дефектным аденовирусом в качестве вектора.

В марте этого года эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.

Согласно резюме патента, вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность на мышах и морских свинках в качестве моделей, может вызывать сильную клеточную и гуморальную иммунную реакцию за короткое время. Ее можно быстро произвести в больших масштабах, чтобы справиться со вспышкой COVID-19.

Уже завершены первый и второй этапы клинических испытаний данной вакцины, в рамках которых подтвердились ее безопасность и иммуногенность, говорится в сообщении издания.