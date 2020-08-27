В "Борисполе" установили систему температурного контроля за 1 млн евро

27.08.2020 09:00

Евросоюз подарил украинским пограничникам автоматическую систему температурного контроля стоимостью 1 млн евро. Ее установили в аэропорту "Борисполь". Система измеряет температуру у прибывающих в Украину бесконтактным методом, информирует Цензор.НЕТ.

Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции.