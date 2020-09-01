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Турция запустила в космос первую ракету-носитель собственного производства (ВИДЕО)

01.09.2020 09:00
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Турция запустила в космос первую ракету-носитель собственного производства (ВИДЕО)

Первая ракета-носитель турецкого производства успешно запущена на орбиту Земли в рамках проекта MUFS, реализуемого с 2018 года компанией ROKETSAN при поддержке Управления оборонной промышленности Турции, передает агентство Анадолу.
Сообщается, что аппарат достиг высоты в 130 км. Ракета успешно преодолела линию Кармана (100 км над уровнем моря), которая условно принимается в качестве верхней границы государств.
В сообщении отмечается, что проект MUFS планируется завершить к 2025 году. Перед специалистами ROKETSAN поставлена цель создать ракету-носитель, способную вывести на орбиту спутник весом до 100 кг. Причем речь идет об низкой околоземной орбите (400 км и более). Проект реализуется с опережением графика в 1 год.



Теги: космос, Турция, ракета
 
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