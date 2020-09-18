Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Турции испытали пассажирский квадрокоптер12:00
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»16:00
- В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)13:00
- Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса08:00
- Львовским ученым выделили грант на разработку вакцины и лекарства против COVID-1909:00
- Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары16:00
- AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания добровольца08:00
- В РФ заявили о начале поставок вакцины от COVID-19 в регионы14:00
- Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"15:00
- ВОЗ ухудшила прогноз по созданию вакцины от СОVID-1917:00
В Турции испытали пассажирский квадрокоптер
18.09.2020 12:00
В Стамбуле компания Baykar Defense провела первые испытания турецкого "летающего автомобиля" Cezeri. Об этом сообщило издание Global News, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что прототип Cezeri поднялся на высоту 10 метров. Однако после усовершенствования автомобиль сможет подниматься вверх до двух тысяч метров, развивая при этом скорость до 100 километров в час.
В компании рассчитывают, что машина появится на рынке через 10-15 лет. При этом уже следующее испытание, по данным Baykar Defense, пройдет с пилотом на борту.
Теги: Турция, испытания, квадрокоптер
Читайте также:
- Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО
- Украина успешно испытала турецкие ударные беспилотники (ВИДЕО)
- В Турции на референдуме произошла перестрелка, есть погибшие
- ЧМ-2018 Рванули и сразу сдали назад
- В Турции продолжают активно строить газопровод в РФ в обход Украины
- Зеленский прилетел в Турцию
- СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе10:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения09:00
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом15:00
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью11:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- В Турции испытали пассажирский квадрокоптер12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе10:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения09:00
- Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)08:00
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»16:00
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом15:00
- Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-1914:00
- Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора13:00
- ФК "Шахтер" начал онлайн-продажу билетов на матч с "Зарей"12:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью
- В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»