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В Турции испытали пассажирский квадрокоптер

18.09.2020 12:00
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В Турции испытали пассажирский квадрокоптер

В Стамбуле компания Baykar Defense провела первые испытания турецкого "летающего автомобиля" Cezeri. Об этом сообщило издание Global News, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что прототип Cezeri поднялся на высоту 10 метров. Однако после усовершенствования автомобиль сможет подниматься вверх до двух тысяч метров, развивая при этом скорость до 100 километров в час.
В компании рассчитывают, что машина появится на рынке через 10-15 лет. При этом уже следующее испытание, по данным Baykar Defense, пройдет с пилотом на борту.



Теги: Турция, испытания, квадрокоптер
 
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