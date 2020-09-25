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Архив - Наука и технологии

Пользователи сообщили о глобальном сбое мессенджера Telegram

25.09.2020 15:00
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Пользователи сообщили о глобальном сбое мессенджера Telegram

В пятницу, 25 сентября, пользователи всего мира сообщают о том, что у них перестал подключаться мессенджер Telegram. Сбой произошел около 13:40 по Киеву, передает СТРАНА.
В частности, как показывает сервис отслеживания ошибок Downdetector, в течение 10 минут 91% из трех тысяч юзеров всего мира сообщили о невозможности включения сервиса - при чем сбоит и мобильная версия, и версия для ПК.



Теги: мессенджер, сбой
 
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