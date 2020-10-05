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В Индии разработали бумажный тест на коронавирус

05.10.2020 13:00
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В Индии разработали бумажный тест на коронавирус

Группа ученых из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус, передает Укринформ.
Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие основано на технологии редактирования генов под названием Crispr. По оценкам ученых, тест будет давать результаты менее чем за час и будет стоит 500 рупий (около 6,75 долларов США).
Feluda будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata, и может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке.
Исследователи из Института геномики и интегративной биологии в Дели, где был разработан Feluda, а также в частные лабораториях, опробовали тест на образцах около 2000 пациентов, включая тех, у кого уже был положительный результат на коронавирус.
Они обнаружили, что новый тест имел 96% чувствительности и 98% специфичности. Высокочувствительность теста позволяет обнаруживать почти всех, кто болен коронавирусом, а высокоспецифичность - правильно исключить почти всех, у кого нет этого заболевания.
Регулирующий орган Индии по лекарствам уже одобрил тест для коммерческого использования.



Теги: Индия, тест, бумага, COVID-19
 
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