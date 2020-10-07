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МОЗ Украины добавит в протокол лечения COVID-19 отечественный препарат
07.10.2020 14:00
В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Компания-производитель провела клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол", – заявил он.
На испытаниях, по его словам, биовен "хорошо себя показал". Это, как заявляли в Минздраве, было открытое многоцентровое рандомизированное исследование по эффективности препарата "Биовен 10" в комплексной терапии пациентов с пневмонией от COVID-19.
Теги: Украина, лекарство, Минздрав, COVID-19
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