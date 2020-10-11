Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом

11.10.2020 13:00

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных гидрометеорологической службы вычислила индекс загрязненности атмосферы для 39 городов Украины, сообщает hromadske.

Индекс рассчитывается по шести приоритетным загрязняющим примесям: формальдегидом, диоксидом азота, фенолом, фтористым водородом, оксидом углерода и зависшими веществами.

Больше всего концентраций таких примесей обнаружили в Мариуполе, Каменском, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Киеве. В этих городах концентрация формальдегида превышала норму в 2,3 раза, а диоксида азота — в 1,5 раза. А наиболее "чистыми" городами стали Горишние Плавные, Измаил и Светловодск.

Исследователи отмечают, что индекс загрязненности воздуха в украинских городах за первое полугодие 2020 года снизился с "высокого уровня" до "повышенного уровня". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года загрязнения воздуха снизилось в 16 городах — в частности в Днепре, Николаеве и Луцке. А в Кременчуге и Черкассах уровень загрязнения наоборот вырос.