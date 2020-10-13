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Зарегистрирована первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19
В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает голландское информационное агентство BNO News, передает Корреспондент.net.
Речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее было диагностировано онкологическое заболевание.
"В июле пациентка была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли. Однако уже через два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат", - отмечает агентство.
Уже на восьмой день ее состояние ухудшилось, а две недели после этого она скончалась.
В настоящее время в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Гонконге 24 августа. 20 пациентов из этой категории - выздоровели, двое в настоящее время продолжают лечение.
Теги: смерть, заражение, COVID-19
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