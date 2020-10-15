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Британские медики заявили о существовании "длительного COVIDа"
Специалисты британского Национального института по исследованию здоровья выяснили, что существует "длительный коронавирус", которым можно болеть продолжительное время – до семи месяцев. Он проявляется в человеческом организме в виде четырех разных синдромов. Ученые предполагают, что "длительным COVID" могут болеть около 60 тысяч жителей Великобритании, сообщает Корреспондент.net.
Так, согласно исследованию, симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией могут включать синдром поствирусной усталости, синдром постинтенсивной терапии, поражение сердца и легких и длительный синдром COVID.
При этом, по мнению специалистов, дети также подвержены риску заболеть "длительным COVID".
До этого времени было известно, что заболевшие коронавирусом излечиваются примерно за две-три недели.
Теги: болезнь, исследования, COVID-19
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