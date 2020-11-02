Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу

02.11.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу

В Украине с сегодняшнего дня заработал контакт-центр по противодействию коронавирусу. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает телеканал 112 Украина.
"С 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно Covid-19, может позвонить (независимо от того, в каком регионе страны этот человек находится) и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный 0 800 60 20 19", - заявил Степанов.
Отмечается, что все обращения будут регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отсылать его (обращение) на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор должен будет связаться с позвонившим человеком.



Теги: Минздрав, горячая линия, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх