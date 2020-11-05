В Турции испытали ударный дрон с украинскими двигателями (ВИДЕО)

05.11.2020 16:00

В Турции провели испытания беспилотного летательного аппарата Akinci с двигателями украинского производства. Об этом сообщил технический директор компании Bayraktar в Twitter.

"Беспилотник успешно выполнил полностью автономную посадку и взлет в удаленном районе, где нет наземной станции управления", - сказано в сообщении.

Испытания прошли на аэродроме в Чорлу, неподалеку от Стамбула.