В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)

10.11.2020 17:00

В США провели первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми, которое было главным испытанием безопасности технологий, сообщает Корреспондент.net.

Испытание прошло на полигоне в Лас-Вегасе, а первыми пассажирами стали руководители компании-создателя Virgin Hyperloop Джош Шигель (технический директор) и Сара Лучиан (директор по работе с пассажирами).

Капсула Пегас с пассажирами находилась в вакуумной трубе-трассе, где разогналась до скорости около 160 км/час перед замедлением для остановки.

Протяженность тестовой трассы имеет 500 метров в длину и 3,3 м в ширину. Она расположена примерно в 30 минутах от Лас-Вегаса в пустыне. Компания заявила, что провела более 400 испытаний на этой трассе, однако это был первый тест с пассажирами.