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В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса
В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря. Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в Управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования.
На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.
"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря", - сказал доктор Слауи.
Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.
Теги: США, вакцинация, COVID-19
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