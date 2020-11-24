В Рубежном собираются выпускать лекарство от коронавируса

24.11.2020 15:00

Министерство здравоохранения утвердило на декабрь проведение исследования первого украинского генерического препарата от коронавируса. Он создан на основе японского препарата «Авиган». Об этом пишет пресс-служба фармацевтической компании «Микрохим» из города Рубежное Луганской области.

Препарат будет называться «Фавипиравир-Микрохим». Он уже прошел контрольные исследования в лаборатории, и теперь должен пройти соответствующие исследования во время практического лечения коронавируса.

«Мы планируем провести исследования на соответствие биоэквивалентности нашего препарата уже в декабре этого года. Если исследование будет успешным и одобрено Государственным экспертным центром, то препарат будет зарегистрирован в ближайшее время. При таких условиях, мы надеемся, что пациенты получат препарат уже в первом квартале 2021 года», — отметил генеральный директор компании «Микрохим» Игорь Погромский.