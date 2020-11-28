Pfizer начала поставки вакцины от короновируса на склады в США и Европе

28.11.2020 17:00

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что вакцину доставляют на склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

По данным издания, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.

Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации своей вакцины от коронавируса BNT162b2 20 ноября. По результатам проведенных испытаний эта вакцина продемонстрировала эффективность 95%.