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Архив - Наука и технологии

Pfizer начала поставки вакцины от короновируса на склады в США и Европе

28.11.2020 17:00
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Pfizer начала поставки вакцины от короновируса на склады в США и Европе

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что вакцину доставляют на склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.
По данным издания, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.
Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации своей вакцины от коронавируса BNT162b2 20 ноября. По результатам проведенных испытаний эта вакцина продемонстрировала эффективность 95%.



Теги: США, вакцина, Европа, поставки, COVID-19
 
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