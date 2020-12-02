Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса

02.12.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса

55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.
Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста и жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.



Теги: Украина, опрос, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх