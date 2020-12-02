Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса

02.12.2020 16:00

55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста и жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.