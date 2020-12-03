Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

03.12.2020 08:00

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут около 2 млн доз вакцины "Спутник V". В первую очередь будут вакцинированы врачи и учителя, сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.