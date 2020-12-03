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Архив - Наука и технологии

Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

03.12.2020 08:00
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Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут около 2 млн доз вакцины "Спутник V". В первую очередь будут вакцинированы врачи и учителя, сказал он.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.



Теги: Россия, Путин, вакцинация
 
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