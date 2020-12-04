В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений

04.12.2020 10:00

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал об улучшениях и нововведениях приложения "Дій вдома": появилась функция "покинуть место самоизоляции", увеличилось время верификации фото и улучшилась система оповещений, сообщает Украинская правда.

Полный список нововведений выглядит следующим образом: