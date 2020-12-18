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Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США
18.12.2020 11:00
Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington Post, передает Укринформ.
«Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA», - отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.
При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.
Теги: США, вакцина, разрешение, COVID-19
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