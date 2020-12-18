Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США

18.12.2020 11:00

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington Post, передает Укринформ.

«Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA», - отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.