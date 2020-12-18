Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США

18.12.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington Post, передает Укринформ.
«Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA», - отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.
При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.



Теги: США, вакцина, разрешение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх