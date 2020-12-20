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"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами
20.12.2020 17:00
С 21 декабря "Vodafone Украина" одним из первых среди телеком операторов совместно с Министерством цифровой трансформации начинает обслуживание абонентов с приложением "Дія". Об этом сообщила пресс-служба "Vodafone Украина", передает Час Пик.
У клиентов компании с приложением "Дія" появятся следующие возможности:
- Идентификация с цифровым паспортом;
- Шеринг документов для контрактного подключения (в Запорожской области).
Какими услугами можно впоследствии воспользоваться:
- Получение нужных сервисов (операции с номером, подписание дополнительного соглашения и т.д.);
- Изменение тарифа;
- Управление дополнительными услугами;
- Получение финансовой информации о номере.
В "Vodafone Украина" отметили, что владельцам бумажного паспорта все же необходимо будет предоставить оригинал документа, поскольку в приложении "Дія" среди документов отображается ID-карта.
В компании добавили, что интернет-трафик в приложении "Дія" не тарифицируется.
Теги: сервис, Vodafone, электронный паспорт
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