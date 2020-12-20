"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами

20.12.2020 17:00

С 21 декабря "Vodafone Украина" одним из первых среди телеком операторов совместно с Министерством цифровой трансформации начинает обслуживание абонентов с приложением "Дія". Об этом сообщила пресс-служба "Vodafone Украина", передает Час Пик.

У клиентов компании с приложением "Дія" появятся следующие возможности:

Идентификация с цифровым паспортом;

Шеринг документов для контрактного подключения (в Запорожской области).

Какими услугами можно впоследствии воспользоваться:

Получение нужных сервисов (операции с номером, подписание дополнительного соглашения и т.д.);

Изменение тарифа;

Управление дополнительными услугами;

Получение финансовой информации о номере.

В "Vodafone Украина" отметили, что владельцам бумажного паспорта все же необходимо будет предоставить оригинал документа, поскольку в приложении "Дія" среди документов отображается ID-карта.

В компании добавили, что интернет-трафик в приложении "Дія" не тарифицируется.