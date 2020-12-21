Zoom отменил 40-минутный лимит на время новогодних праздников

21.12.2020 08:00

На время новогодних праздников сервис видеоконференций Zoom снимет ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Подробности.

Общаться неограниченное количество времени можно будет во время Рождества и Нового года. Таким образом, ограничение в 40 минут будет снято с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января.

Чтобы воспользоваться услугой, никаких дополнительных опций включать не нужно, лимит по времени будет снят автоматически. Ранее Zoom уже проводил аналогичную акцию в День Благодарения в США, и на празднование Хануки.