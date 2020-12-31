Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь09:00
- В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса17:00
- Zoom отменил 40-минутный лимит на время новогодних праздников08:00
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами17:00
- Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний17:00
- Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США11:00
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17:00
- Израильские ученые научились уничтожать коронавирус светодиодными лампами16:00
- В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса15:00
- В работе сервисов Google произошел глобальный сбой15:00
В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь
31.12.2020 09:00
Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, так как температура не опустилась ниже 4,5° С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущее рекордное значение оставило 3,0° С и было зафиксировано в 2003 году.
Теги: Киев, тепло, рекорд, ночь
Читайте также:
- В Киеве начали громить офисы Ахметова
- Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда
- На выходных в Киеве установлены три температурных рекорда
- Два миллиона киевлян остались без горячей воды и отопления
- В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым10:00
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $15000009:00
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки17:00
- В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь09:00
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма17:00
- Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса15:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря10:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины08:00
- В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса17:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк
- Кабмин запустил "электронную прописку"