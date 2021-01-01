ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

01.01.2021 15:00

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA.net.

Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.

Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.

"Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19", – сказала доктор Мариангела Симау, помощник гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам медицинского назначения.