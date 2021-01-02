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Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказал председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление политика выложено на сайте ОПЗЖ, передает СТРАНА.
"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сказал он.
Также Медведчук сообщил, что передача российской стороной технологии и линии для производства "Спутник V" может быть осуществлена за две недели.
Теги: Украина, Россия, вакцина, производство, Медведчук, COVID-19
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