Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине

02.01.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказал председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление политика выложено на сайте ОПЗЖ, передает СТРАНА.
"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сказал он.
Также Медведчук сообщил, что передача российской стороной технологии и линии для производства "Спутник V" может быть осуществлена за две недели.



Теги: Украина, Россия, вакцина, производство, Медведчук, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх