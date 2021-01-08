Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-19

08.01.2021 17:00

Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщило онлайн-издание New York Post со ссылкой на еще не прошедшие рецензирование лабораторные исследования компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.

По данным ведущего специалиста компании Pfizer в области разработки вакцин Фила Дормитцера, тесты показали, что вакцина эффективна в борьбе не только с мутацией N501Y (имеющейся у "британского" варианта коронавируса), но и с 15 другими видами мутаций вируса SARS-CoV-2.

"Таким образом, мы протестировали 16 видов мутаций и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом мутации", - добавил он.