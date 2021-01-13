В Бразилии пересмотрели результаты испытаний китайской вакцины от COVID-19

13.01.2021 09:00

Созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от COVID-19 продемонстрировала гораздо более низкую эффективность в результате испытаний, проведенных в Бразилии, чем та, что была первоначально заявлена производителем, сообщает Радио Свобода.

По результатам тестирования вакцины, в котором участвовали 12 тысяч добровольцев, ее эффективность составила 50,4 процента. Это первое полностью завершенное испытание вакцины за пределами Китая. На прошлой неделе бразильский институт Butantan, который проводил исследования объявил о том, что эффективность вакцины достигает 78 процентов. Однако в ответ на критику бразильских ученых, обвинивших институт в введении общественности в заблуждение, уточнил, что из первоначальных данных были исключены случаи заболеваний "очень слабой формой" COVID-19.