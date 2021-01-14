Ученые определили эффективность иммунитета после перенесенного коронавируса

14.01.2021 13:00

Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. Об этом свидетельствует исследование организации общественного здравоохранения Англии, сообщает swissinfo.

От повторного заражения с симптомами он защищает в 94% случаев. Вероятность для переболевшего коронавирусом заболеть бессимптомно чуть выше: в этом случае иммунитет работает в 75% случаев.

В исследовании участвовали более 20 тыс. работников сферы здравоохранения. Их разделили на две группы в зависимости от того, болели ли они коронавирусом. С июня по ноябрь прошлого года участникам делали ПЦР-тесты раз в две недели и каждый месяц проверяли уровень антител в крови.

Исследование не позволяет сделать выводы насчет иммунитета пожилых людей, выздоровевших от коронавируса, потому что все участники были возрастом от 35 до 54 лет. Вопрос о повторном заражении новыми штаммами коронавируса, обнаруженными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, тоже остается открытым.