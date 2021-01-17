В Израиле научились определять инфицированных COVID-19 по дыханию

17.01.2021 09:00

Израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить инфицирование человека коронавирусом. Об этом заявила компания-разработчик, передает Громадское Телевидение.

В Scentech Medical утверждают, что их тест показывает результат с точностью 98%, как и обычный ПЦР-тест. Для этого достаточно подуть в устройство в течение 10 секунд, и уже через несколько секунд будет готов результат.