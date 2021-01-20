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На МКС американцы поделились едой с россиянами
Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс", который должен был доставить продукты. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на трансляцию NASA.
"Российские космонавты остались без продовольствия из-за переноса запуска грузового корабля Прогресс МС-16. Вместо 11 декабря 2020 года его отправят к МКС 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
Из-за отсрочки старта российского корабля, американцев попросили доставить на МКС российские продукты питания, но те предложили поделиться своими, потому что у астронавтов из США на станции “большие запасы еды”.
Всего космонавты из России получили от американских коллег около 13 контейнеров с рационами питания. Американцы уточнили, что платить за еду не надо.
Запуск "Прогресса" был перенесен, так как корабль нуждался в дополнительных проверках.
Теги: Россия, США, МКС, космонавт, продовольствие
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