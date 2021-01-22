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Архив - Наука и технологии

В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"

22.01.2021 17:00
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В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія". Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Федоров перечислил такой список услуг, которые планируют к запуску в первом квартале 2021 года:

  • Дія ID - современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получения услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.
  • Смена места регистрации онлайн.
  • Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
  • Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.
  • Электронный больничный. Замена бумажного больничного электронным листком нетрудоспособности.
  • Налоговый онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.


Теги: приложение, услуги, анонс, Дия
 
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