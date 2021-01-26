В Турции разработали антикоронавирусный спрей

26.01.2021 13:00

Ученые в Турции разработали назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту, и предотвращающий таким образом заражение, сообщает Daily Sabah, передает Корреспондент.net.

Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.

"Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организме - ред.)", - пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.

При этом, по словам разработчиков, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.

Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего было зафиксировано положительный результат действия в уничтожении коронавируса. Отмечается, что препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.



