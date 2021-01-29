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В Бразилии выявлены случаи двойного заражения COVID-19

29.01.2021 14:00
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В Бразилии выявлены случаи двойного заражения COVID-19

Исследователи из южной части Бразилии заявили, что они обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что обоим пациентам по 30 лет. Они были инфицированы в конце ноября вариантом коронавируса, идентифицированным в Рио, также известным как линия B.1.1.28, и одновременно дали положительный результат на второй вариант вируса.
У заболевших легкие симптомы, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Им не потребовалась госпитализация.
Ученые отмечают, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.



Теги: Бразилия, заражение, штамм, COVID-19
 
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