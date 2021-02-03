Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

03.02.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом в среду, 3 фераля, сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и информации СМИ, передает Корреспондент.net.
Так, уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли).
Больше всего прививок – 33,7 млн – сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.
По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье – Сейшельские Острова (36,25%). Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%).



Теги: статистика, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх