МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО

09.02.2021 12:00

Операторы мобильной связи поддержали предложение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о введении виртуальных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил вице-премьер Алексей Резников, передает сайт «Новости Донбасса».

Он отметил, что данная мера станет инструментом сохранения связи людей, проживающих на оккупированных территориях, с украинскими государственными сервисами.

«Мы сегодня имеем поддержку операторов мобильной связи, они согласились уже на наше предложение сделать виртуальные номера украинских телефонов. Это даст возможность нашим гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях, не покупая никакой SIM-карты, иметь виртуальный номер и таким образом быть привязанными ко всем услугам в Украине, поддерживать связь с Ощадбанком, присоединиться к нашему приложению "Дія"», – сказал Резников.