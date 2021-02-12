Все рубрики раздела
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине17:00
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)11:00
- В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"14:00
- Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона16:00
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО12:00
- ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации13:00
- Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса13:00
- Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся17:00
- В Бразилии выявлены случаи двойного заражения COVID-1914:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
Метеорологи Украинского Гидрометцентра опубликовали карту с показателями высоты снежного покрова в Украине по состоянию на 8:00 12 февраля. Карта представлена на странице Гидрометцентра в Facebook.
По состоянию на утро, наибольший покров зафиксировали в Ивано-Франковской области — 112 см и в Ужгороде — 87 см. Высокие показатели также в Черниговской (49 см), Тернопольской (42), Львовской (48) и Житомирской (40) областях.
В Киеве и области сугробы составляют 36 см в высоту. Меньше всего снега выпало на востоке и юге. В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму снега нет, а в Херсонской области снежный покров составляет менее 1 см.
В «Укргидрометцентре» прогнозируют на 12 февраля в большинстве областей снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, кроме юго-востока и востока. В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Карпатах прогнозируют -20°С.
В течение 12 и 13 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры, а 13-14 февраля — постепенное прекращение осадков и ослабление ветра. 14-18 февраля будут держаться значительные морозы.
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую09:00
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли08:00
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине17:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада15:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля10:00
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую09:00
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли08:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС
- В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке
- В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе