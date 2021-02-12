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В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)

12.02.2021 11:00
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В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)

Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Укринформ.
Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.
Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет "революцию в борьбе с коронавирусом" и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.
Отмечается, что в презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.
"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - заявил польский лидер.
 Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.
Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.



Теги: Польша, тестер, COVID-19
 
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