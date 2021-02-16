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ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca

16.02.2021 13:00
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ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca

15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA.
Как отмечается, две версии вакцины – это препараты, которые производятся в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и Институтом сыворотки Индии.
Разрешение ВОЗ использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием для поставок препарата в рамках программы COVAX. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.



Теги: вакцина, ВОЗ, COVID-19
 
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